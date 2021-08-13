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20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı
20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayoluna düşen kaya parçaları belediye ekiplerince temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Hanönü Kale Park yakınlarında dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayoluna düştü.

Hanönü Belediye ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Kontrollü olarak yol bir süre trafiğe kapatılırken ekipler kısa sürede kaya parçalarını temizleyerek yol ulaşıma açıldı.

Emre Yılmaz
 

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