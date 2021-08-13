20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

Hanönü Kale Park yakınlarında dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayoluna düştü.

Hanönü Belediye ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Kontrollü olarak yol bir süre trafiğe kapatılırken ekipler kısa sürede kaya parçalarını temizleyerek yol ulaşıma açıldı.

Emre Yılmaz



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