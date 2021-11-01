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20 metre yükseklikten yere çakıldı

20 metre yükseklikten yere çakıldı
20 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika’da Ölüler Günü etkinliklerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

20 metre yükseklikten yere çakıldı - Tıkla İzle

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula şehrinde dün Ölüler Günü etkinlikleri sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1'i ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saim Sevinç
 

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