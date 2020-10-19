İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar

20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar
20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar

Bursa’da 7 katlı binanın çatı katına montaj yapan ustaların korona virüse karşı maske ile önlem alırken, o kadar yüksekte iş güvenliğini hiçe sayması ortaya ilginç görüntü çıkardı.

Merkez Nilüfer ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katına montaj için çıkan ustalar iş güvenliğini hiçe saydı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan 2 usta, akrobasi göstericileri gibi hareket etti. Ustaların maske taktığı gözlenirken, düşme ihtimaline karşı hiçbir önlem almamaları dikkat çekti. Çatının tavanına montaj yapan ustaların, adeta ölüme meydan okurcasına köşeye kadar tedbir almadan gelmeleri görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Havanın kararmasıyla ustalar da işlerini bitirip korkulan olmadan çatıdan aşağı indi.

Abdullah Çibir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.