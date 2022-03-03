20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sarmaşık sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler istikametinden sarmaşık sokak istikametine giden 67 ACA 214 plakalı hafif ticari araç 20 metreden bir evin önüne uçtu. Kazada araç sürücüsü İ.T ve yanında bulunan F.T yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İ.T ve yanında bulunan F.T'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emre Can Bayram - Onur Altındağ