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20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

Adana'da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.
14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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