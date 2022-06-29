20 milyonluk vurgun yapmıştı: 'Bahis oynadım ve paraları kaybettim' dedi

Kocaeli'de bir sigorta firmasında çalışan Murat İ. ve eski eşi Buse A., iddiaya göre 23 vatandaşı kâr vaadiyle kandırdı. Yatırım yapılacağını zanneden vatandaşlar ise çifte güvenerek paralarını yatırdı. Çiftin telefonlarını açmaması ve sosyal medya hesaplarında lüks içinde yaşamasından şüphelenen mağdurlar, şikayette bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Murat İ. ve Buse A.'nın çeşitli yollarla 23 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. 13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Murat İ. tutuklanırken, Buse A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Bahis oynadım ve paraları kaybettim"

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Murat İ. ve mağdurlar katılırken, tutuksuz sanık Buse A. ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Murat İ., "Yaklaşık 2012 yılından beri sigorta bölümünde çalışıyorum. Uzun zamandır müşterilerimle tanışıyorum. Müşterilerin bana verdikleri paraları kripto ve borsa olarak yatırdım. Müşterilerime bu yatırımlarla para kazandırdım. Onları kandırmadım. Hepsi defalarca benden para kazandı. Kendilerine hediye çekleri verdim. Buse'nin bu şirkette bir rolü yoktur. Müşterilerimle yaptığım bu süreç yıllardır devam ediyordu. Pandemi dolayısıyla piyasada ciddi bir değişiklik oldu. Bahis oynadım ve paraları kaybettim. Bu sebeple ödemeleri yapamadım. Alacaklılar kapıya dayanınca karımın yüzüne bakamadım ve boşandık. İyi bir finansal danışman olduğum için herkes bana geliyordu. Bireysel emeklilik finansal danışman olarak çalışıyordum" dedi.

"Lüks otellerde kaldık ancak maddi bir sıkıntımız yoktu"

Olaylarla bir ilgisi olmadığını söyleyen Buse A., "Kendimi kimseye sigorta çalışanı olarak tanıtıp dolandırmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Murat'ında böyle şeyler yaptığımı bilmiyordum. Şirkette yüzde 50 paya sahiptim. Mağdurlarla hiçbir temasım olmamıştır. Benim banka hesabımı eşim kullanıyordu. Lüks otellerde kaldık ancak maddi bir sıkıntımız yoktu. Son 6 ay içerisinde bana ve çocuklarıma karşı ilgisizdi ve beni aldattığını düşündüm. Alacaklılarda kapıya dayanınca ilişkimiz zedelendi ve Murat tutuklanmadan kısa bir süre önce boşandık. Her şey sosyal medya göründüğü gibi değil" diye konuştu.

"Tek aldığımız bir tatil hediyesiydi"

Sanıktan şikayetçi olan mağdur A.A., "Murat bizim şirkete geldiği için kendisiyle tanıştık. Murat fonlarda paraları değerlendirdiğini söyledi. Bizim de paramız değer kaybetmesin diye kendisine paramızı verdik. 150 bin TL ben verdim, 3 bin 500 dolarda annem verdi. Belli bir ciroya ulaşınca tatil hediye edildiğini söyledi. Tek aldığımız bir tatil hediyesiydi, böylece güven sağladı. Para yatırdım ancak hiç geri alamadım. Paraları Murat'ın şahsi hesabına yatırdım" şeklinde konuştu.

"Teknemi yatırım amacıyla sattım"

Bir diğer mağdur E.A., "Murat, yüzde 15 devlet destekli fon desteği olacağını söyleyerek yatırım vaadiyle bizi kandırdı. Teknem vardı onu satarak Murat'a yatırım amacıyla verdim. Murat bize bunun için bir belge vermedi. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Murat İ.'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Fehime Kartal

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