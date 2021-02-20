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20 yaşındaki Nazlı'nın katil zanlısı cinayeti anlattı

20 yaşındaki Nazlı'nın katil zanlısı cinayeti anlattı
20 yaşındaki Nazlı'nın katil zanlısı cinayeti anlattı

İzmir’de dün gece ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı’nın (20) katil zanlısı cinayeti itiraf ederek, bir anda kendini kaybederek genç kadını elleriyle boğduğunu söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden T.Ö.İ., Kınacı'yı daha önceden tanımadığını ve parkta tanıştığını söyledi. Genç kadını otomobiline alarak Ürkmez Barajı mevkiine gittiklerini belirten T.Ö.İ., “Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım” dediği ifade edildi.

Öte yandan, Kınacı'nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak'ta yaptığı, “Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın” paylaşımı dikkat çekti.  Talihsiz kadının cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Ali Gözeten
 

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