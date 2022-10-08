20 yaşındaydı...En acı tahliye

Olay, 23 Ekimde 2021 tarihinde İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T:K (23) idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan Burak B.'nin (21) idaresindeki 16 J 2173 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza neticesi Burak B.'nin yanında oturan 20 yaşındaki kuzeni Ceren Özkükner araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Ceren Özkükner olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, R.T.K'nın 2.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Burak Öztürk

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