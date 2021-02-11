20 yıl önce kaybolan kızlarını arıyorlar

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'nde 2001 yılında 13 yaşındayken "Derbent Mahallesi'ne ağabeyime gidiyorum" diyerek evden çıkan Hasibe Çiftçi'den 20 yıldan bu yana haber alınamıyor. Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını hiç yitirmeyen Çiftçi ailesi, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kardeşinin bulunması için tüm resmi kurumlara başvurduklarını anlatan ağabey Nurullah Çiftçi, bu zamana kadar hiçbir haber alamadıklarını ve hala kardeşinin yolunu gözlediklerini söyledi. Ellerinde bulunan mavi önlüklü ilkokul fotoğrafı ile şu anda 33 yaşında olan kardeşi Hasibe Çiftçi'yi arayan ağabey Çiftçi, ”Kardeşim 2001 yılında kayboldu. Aramadığımız, başvurmadığımız kapı kalmadı. Hayatta olduğundan eminiz. Eğer hayattaysa bizi arayıp bulmasını rica ediyoruz. Daha önce televizyon kanallarına da çıktık. Yine bir haber alamadık. Biz hayatta olduğunu düşünüyoruz. Ölmüş olsa şimdiye kadar bir haberi alınırdı. İlkokulu okuyordu. Kardeşim başarılı bir öğrenciydi. Eğitimini yarıda bırakıp gitti. Allah rızası için gören veya bilenlerin bize ulaşmasını istiyoruz. Elimizde kendisinden geriye sadece fotoğrafı kaldı" dedi.

İlker Uyar

