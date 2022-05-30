20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı

Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın 20 yıl önce vahşice öldürülmesiyle ilgili davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada anne Handan Yılmazer, müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

“20 senedir katil değildim şimdi mi oldum”

Söz verilen Baba Nezih Çinkitaş,”Ben Allah diyorum diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5- 6 ay boşu boşuna ceza evinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi oldum. Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. Ben sanık da değilim şüpheli de değilim. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum. 60 yaşındayım başım hep dik gezdim. İfademin çelişkili olduğuna dair hiçbir şeyi kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

“Masumum tahliyemi istiyorum”

Söz verilen Şehnaz Çinkitaş,“İfademin başından beri söylüyorum suçsuzum. 6- 5 ay boşuna yattım. Cezaevindeki arkadaşlarımla programları izliyorduk. Sen hiç böyle insan değilsin diyorlar. Halktan gelen tepkiler ise öz anneyi suçladı beni taktir etti. Bir üvey anne olarak kapını açmışsın dediler. Masumum tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan beraatine karar verdi.

Elyesa Karatepe

