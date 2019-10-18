20 yılda 75 milyar e-posta'nın gönderimini sağladı

Dünyanın ve ülkemizin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital, hizmet sunduğu şirketlerin satışlarını artırmalarında önemli bir yere sahip olan e-posta pazarlama hizmeti kapsamında bir rekora imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre faaliyetlerine başladığı 2000 yılından bu yana omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle birçok kurumun çözüm ortağı olan Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Related Digital, bugüne kadar 75 milyar e-posta gönderimi sağladı.

“10 binden fazla marka için 1 milyona yakın kampanya”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, “Bu rakam Türkiye'de hatta dünyada kolay kolay ulaşılamayacak bir rakam. Söz konusu rakama ulaşmamız, faaliyet gösterdiğimiz alanda ne kadar güçlü olduğumuzun da bir göstergesi. Ayrıca yine kurulduğumuz günden bu yana 10 binden fazla marka için 1 milyona yakın kampanya gönderimi sağladık. Bizim ayrıca her müşteriye özel temsilcimiz de bulunuyor. Müşteri temsilcilerimizin yardımıyla da bu süreçte satış, lead gibi dönüşümlerin en az yüzde 5'ini oluşturduk” diye konuştu.

E-posta gönderimi hizmetinin ilgili kişinin elektronik posta adresindeki ‘spam kutusuna' düşmeden iletilmesi, bütün cihazlarda okunabilmesi, kişiselleştirilebilmesi konuları açısından ele alınması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Tüm bunları göz önüne aldığınızda e-posta gönderimi hizmeti teknik olarak gerçekten zor bir iş. Bu iş için sadece ileri düzey yazılımcı olmanız yeterli değil. Aynı zamanda bu alanda deneyiminizin, birikiminizin olması gerekli. Teknik olarak herkes e-posta yazılımı üretebilir; ama herkes bu e -postaları izinli listesi olmak kaydıyla gelen kutusuna en az yüzde 99 oranında düşüremez” açıklamasını yaptı.

“İletilebilirlikte dünyanın en iyilerinden biriyiz”

Toplamda bine yakın şirkete hizmet sunduklarını anlatan Kılıç, hayata geçirdikleri pazarlama teknolojileri kapsamında kişiselleştirilme konusunun ayrı bir öneme sahip olduğunu aktardı. “E-posta hizmeti kapsamında iletilebilirlikte dünyanın en iyilerinden biriyiz” açıklamasını yapan Kılıç, “Sadece iletilebilirlik için ileri düzey özel takımımız bulunuyor. E-postanın tüm cihazlarda sorunsuz açılabilmesi için gönderim öncesi özel test teknolojileri kullanıyoruz. Şirketler tarafından doğru kullanıldığı taktirde; online satışların en az yüzde 10'unu e-posta getiriyor. E-posta müşterileri tekrar satın almaya yönlendirmede, müşteri sayısını artırmada en etkili araç” dedi.