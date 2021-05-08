20 yıldır kayıp kocasını arıyor

İzmir Narlıdere'de yaşayan Hülya Görür, 1989 yılında tanıştığı Mehmet Görür ile 1990 yılında evlendi, 6 ay sonra da eşinin Almanya'da yaşaması nedeniyle Almanya Düsseldorf'a göç etti. Evlilikleri boyunca sık sık tartışıp ayıldıklarını belirten Hülya Görür, eşiyle yaşadıkları bir tartışma sonrası 3 aylık hamileyken Türkiye'deki ailesinin yanına döndü. Çocukları olana kadar kısa bir süre eşiyle telefonla görüşen Hülya Görür, oğlu 7 yaşına gelene kadar eşi Mehmet Görür'ün yüzünü göremedi. Oğlu okula başladığında eşinin Türkiye'ye gelerek barışma teklifinde bulunduğunu söyleyen Görür, “Eşimi sevdiğim için 7 yılın ardından tekrar şans verdim. Eşim barıştıktan sonra tek başına Almanya'ya döndü. Bir sene boyunca oğlumu ve beni Almanya'ya götüreceğine dair sözler verip bizi oyaladı. Oğlum bu süre zarfında arazide oynarken beton direklerin altında kalarak engelli oldu. Eşim ve eşimin ailesi kazadan sonra bizimle sadece 9 ay ilgilendi ama sonra bir daha da arayıp sormadılar. 20 yıl oldu, eşimden haber alamadım” dedi. Eşinden boşanmak istediğini ancak izini bulamadığı için işlemlerin gerçekleşemediğini ifade eden Görür, hem boşanmak hem de engelli oğlunun baba hasretini dindirmek için kocasına ulaşmaya çalışıyor.

20 yıldır aramıyor

Eşiyle severek evlendiklerini dile getiren Hülya Görür, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “Evlenip Almanya'ya gittikten 8 ay sonra Türkiye'ye tatile geldik. Tatildeyken eşimle tartıştık. Bana haber vermeden Almanya'ya dönmüş. Beni arayıp ‘Ben seni bıraktım, Almanya'ya döndüm' dedi. Bu tartışmadan 4 ay sonra tekrar barıştık ve ben yine Almanya'ya gittim. Ancak 6 ay sonra yeniden tartıştığımız için 3 aylık hamile olarak Türkiye'ye geri döndüm. Çocuk doğana kadar kısa bir süre telefonla konuştuk ama eşim daha sonra birden iletişimi kesti. Çocuğum 7 yaşına gelip okula başladığında eşim yeniden Türkiye'ye geldi ve barışmak istediğini söyledi. Ben de eşimi sevdiğim için tekrar şans verdim. Bir sene boyunca oğlumu ve beni Almanya'ya götüreceğine dair sözler verip bizi oyaladı. Oğlum bu süre zarfında arazide oynarken beton direklerin altında kalarak engelli oldu. Eşim ve eşimin ailesi kazadan sonra bizimle sadece 9 ay ilgilendi ama sonra bir daha da arayıp sormadılar. 20 yıl oldu, eşimden haber alamadım.”

"Onun soyadını taşımak istemiyorum"

Eşine boşanma davası açtığını ancak eşinin kayıp olması nedeniyle davanın reddedildiğini ifade eden Görür, “Her yere başvurdum ama sonuç alamadım. 20 yıldır bizi arayıp sormadığı için ondan boşanmak istiyorum. Hala onun soyadını taşımak istemiyorum. Ayrıca 28 yaşında bir oğlumuz var. Oğlum babasını görmeyi çok istiyor. Onu oğlumla bir araya getirmek istiyorum. Eşim neden böyle yaptı, merak ediyorum. En son geldiğinde aramızda bir sorun yoktu. Onu en son 2001 yılında fuarda gördüm. Çocuğumuzu gezdirmiştik. Oradan döndükten sonra ne aradı ne sordu” sözlerine yer verdi.

“Oğlum babasını görmeyi çok istiyor”

Eşinin ailesinin de kendisine tatmin edici cevaplar vermediğini söyleyen Görür, şöyle konuştu: “Ailesine soruyorum ama bilmediklerini söylüyorlar. Eşimin annesi öldüğünde cenazesine gittim. Annesinin cenazesine bile gelmedi. Onun şu an nasıl bir durumda olduğunu merak ediyorum. Bilen tanıyan birileri varsa haber versin. Ölmüş olduğunu sanmıyorum. İzini kaybettirdiğini düşünüyorum. Yetkililerden bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum. En büyük isteğim oğlumun babası ile kavuşması. Boşanma şu anda benim için ikinci planda.” Görür, eşi Mehmet Görür'e de şu sözlerle seslendi: “Mehmet neredeysen çık gel ne olursun. Oğlumuza sahip çık. Gece gündüz seni hayal ediyor. Bir kere ses ver.”

"Baba eğer beni duyuyorsan çık gel, kimseye acı çektirme"

Çocukken oynamak için gittiği arazide beton direklerin altında kalması sonucu engelli kalan 28 yaşındaki Utku Görür ise "İnşallah babam bulunur. Babamı çok özledim. Annemle birleşmesini istiyorum. Geçinemeseler de onlar birbirlerinin ilk aşkı. Baba eğer beni duyuyorsan çık gel, kimseye acı çektirme" dedi.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

