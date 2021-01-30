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20 yıllık pompacı cinayeti otomobiller araştırılarak çözüldü

20 yıllık pompacı cinayeti otomobiller araştırılarak çözüldü
20 yıllık pompacı cinayeti otomobiller araştırılarak çözüldü

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 yılında bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan şahsın öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisini yakalayarak adalete teslim etti. Zanlı, otomobiller araştırılarak çözüldü.

20 yıllık pompacı cinayeti otomobiller araştırılarak çözüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 2000 yılında benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan İ.N.'nin öldürülmesi olayını yeniden inceledi.

20 yıl önceki ifadeleri yeniden ele alan polis, cinayet gecesi benzin istasyonuna gelen araçları yeniden araştırdı. O dönem istasyona gelen şüphelilerinden birinin ifadelerinden kuşkulanan polis, o gün alkollü olduğu iddia edilen D.A.'nın kendi aracıyla istasyona gelip İ.N. ile tartıştığını belirledi.

Otomobilinde ruhsatsız silahla pompacıya ateş ettiği belirlenen D.A, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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