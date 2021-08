200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor

Gaziantep'te, bakır mutfak ve süs eşyaları satışı yapan İlkay Açıkalın, bakırda alınan ürüne verilen paranın boşa gitmediğini söyledi. Müşterilerin bakır konusunda her şey tercih ettiğini belirten Açıkalın, “Ayrım diye bir şey yok. Cezvesinden tutun tenceresine kadar, kazan, çaydanlık her şey gidiyor. Hem dekoratif olarak bakır alıyorlar, hem kullanım açısında bakır alıyorlar. Bakırın her türlüsü gidiyor” dedi.

“200 liraya alınıp 50 yıl kullanılıyor”

Fiyatların bakırın artmasından dolayı biraz yükseldiğini kaydeden Açıkalın, “Bir çaydanlık alıyorsunuz kalay yaptırdıktan sonra 15-20 yıl kullanıyorsunuz. Verdiğiniz para boşuna gitmiyor yani hurdasını satsanız yine para. 200-300 liraya bir çaydanlık alıyor, bunu kendisi kullandığı gibi evladı da kullanıyor, çok uzun ömürlü bir ürün” ifadelerini kullandı.

Bakıra 3 yılda bir kalay yaptırdıktan sonra 50 yılda kullanılabildiğini kaydeden Açıkalın, “Bizim burada ürünlerimiz var, 40 yıllık, 50 yıllık kalayını yaptırıp tekrar satıyoruz. Ucuz etin yahnisi yenmez diye boşa dememişler, ürünün belli bir hakkı vardır, belli bir değeri vardır eğer bu değerinin altında satılıyorsa illaki bu üründe bir şey vardır” diye konuştu.



