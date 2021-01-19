200 yıllık köy camisi restorasyon için ödenek bekliyor

Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyünde bazı kaynaklara göre 1800'lü yıllarının ilk çeyreğinde yapıldığı belirtilen iki katlı ahşap cami çok amaçlı kullanılıyor. Çatısı altında; ibadethane, misafir odası, gençler ve ihtiyar odası, muhtar ve berber odası, Kur'an kursu bölümü ile cezalılar odası ve minaresi yer alıyor.

Caminin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1991 yılında tescil edildiğini söyleyen Kumarlar Köyü Muhtarı Müjdat Başaran, “1995 yılında köy halkı ve ihtiyar heyeti yeni bir cami yapılmasına karar verdi. Bu camimizi yaptık. Şimdi eski camimiz de atıl kaldı. Şu anki hali bizim de canımızı acıtıyor ve bu camiyi elleyemiyoruz. Yazık çatısı akıyor. Buna da müdahalede edemiyoruz camimiz bu konuda biraz perişan durumda” dedi.

Köy camisinin 1991 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildiğini belirten Muhtar Başaran, “Camimiz, Anıtlar Kurulu havuzunda para olmadığı için Biga Sancak Beyliği Haliloğlu Vakfına geçmiş. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal beyle tapuyla ilişkilendirdiğimizde ortaya bu çıktı. Projesi tamamlandı. İnşallah para olursa camimiz restore edilecektir” diye konuştu.

Tarihi caminin ön yüzündeki Osmanlıca kitabesinde; ‘Köy halkı cimrice davranmadan mallarını harcayarak Muhammed Ağa'nın rehberliğinde bu değerli evi yeniden canlandırdılar' ifadesi yer alıyor.



İbrahim Çubuk

