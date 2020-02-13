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2001 yılında çalınan Roma dönemi kabartmaları halen bulunamadı

2001 yılında çalınan Roma dönemi kabartmaları halen bulunamadı
2001 yılında çalınan Roma dönemi kabartmaları halen bulunamadı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde 2001 yılında çalınan kayalıklardaki Roma dönemine ait kabartmalar halen bulunamadı.

2001 yılında yaşanan olayda, Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde bulunan kabartma eser kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Celal Şimşek ise sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım ile olayı tekrar gündeme getirerek, “Bugün çok üzüldüm Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde yer alan bu kabartma maalesef çalınmış. Tek yayın benim yazdığım. İnşallah bulunur” paylaşımında bulundu.

‘Karahayıt Kabartması' olarak bilinen çalınan eser ise üç figürden oluşuyor. Sağ tarafında Efes Artemis Kült Heykeli, Solunda ise Apollon Kitharodos ve Dionysos Tokalaşması bulunuyor. Yüzeysel olarak işlenmiş kabartmada figürlerin yüz, elbiseleri ile tokalaştıkları net bir şekilde görünüyor.

Semih Can Yılmaz
 

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