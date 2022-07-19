2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Gülap

