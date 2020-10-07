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2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı

2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı
2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında 07.10.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte.

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