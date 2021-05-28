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2012 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

2012 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı
2012 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 28.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi

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