2018 hedeflerini gerçekleştiren GIFA Holding, yeni yılda kredi de sağlayacak

Kredi danışmalık hizmetlerinde KKTC'nin küresel markası olarak anılan GIFA Holding, 2018 yılı tamamlanırken kredi danışmanlık hizmetinde bu yılki hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı. GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, 2018 yılı için hedeflerinin 50 milyar euro olarak daha önce açıkladıklarını belirterek, “Uluslararası piyasalar açısından oldukça hareketli geçen bu yılda GIFA Holding olarak hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Giderek hedeflerimizi büyütmemiz ve bu hedeflerimizi yakalamamız Kuzey Kıbrıs'ta bir uluslararası şirket olarak hepimizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Kredi lisansı olan şirketle anlaşmalar sağlandı artık kredi de verilecek"

Kredi danışmanlık hizmeti dışında KKTC'de pek çok sektörde hizmet veren GIFA Holding'in yakın zamanda kredi verme lisanslı yeni bir şirketle kredi hizmeti de sağlamaya başlayacağı da açıklandı. Söz konusu açıklamayı da değerlendiren Kısa, "GIFA, bugüne kadar kredi danışmanlık hizmeti sağlıyordu ancak şirketimizin yeni atılımlarıyla birlikte yakın zamanda açıklayacağımız anlaşmalı şirket aracılığıyla kredi vermeye başlanacak. Uluslararasında kredi verme lisanslı şirketle İmzalar atıldıktan sonra da oranları açıklayıp. Kredi sağlama hizmeti de vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yakaladığımız hedefler ABD Borsasında meyvesini veriyor"

Bu arada GIFA INC olarak ABD Borsasındaki faaliyetlerinin de devam ettiğini dile getiren Kısa, sektörel hedeflerin gerçekleştirilmesi, ABD Borsasındaki faaliyetlerine güven sağladığını kaydetti.

Kısa, "Her yıl hedeflerimizi büyütüyoruz. 2017 yılında 18 milyar euro iken son iki yılda bu hedeflerimizi üç katı arttırdık ve bu başarıyı sağladık. Tabi borsada güven oldukça önemli. Bizler de ekip olarak yakaladığımız başarının meyvesini Amerikan Borsasında da alıyoruz" açıklamalarında bulundu.