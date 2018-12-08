2018 VGM Başbakanlık Bursu Sonuçları Sorgula| VGM Burs Sonuçları Açıklandı Mı?

VGM Başbakanlık Burs Sonuçları Sorgula... 2018 VGM Burs Sonuçlarını merak eden milyonlarca öğrenci büyük bir merak içerisinden sonuçların açıklanmısı bekliyorlar. VGM, 2017-2018 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri geçtiğimiz dönem ocak ayında açıklanmış ve burs almaya hak kazanan öğrencilere 2017 senesinin Ekim ayından itibaren geriye dönük ödemeleri yapılmıştı. Bu yıl ise henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamalar olduğu andan itibaren haberimiz içerisine eklenecektir.
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1- Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları nelerdir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve
ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans
programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
2- Burs başvuruları hangi tarihlerde, nasıl alınır?
Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam
eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır.
Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.
3- Burs miktarı ne kadardır?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki
eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs
verilmektedir.
4- Öğrencilere bursları nasıl ödenir?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge
Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli
evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci
adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde
Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne
bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
5- Burs başvuruları nasıl değerlendirilir?
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs
verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci
Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir. Başvuru doğruluk
kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.
Ortaöğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)
ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören
öğrencilere burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar
Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı
Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)'ya göre değerlendirilmektedir. Başvuru doğruluk kontrolleri
ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.
6- Kimler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek
Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip
öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere
yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye
eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs
kontenjanının \%10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
7- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?
Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK
Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz
Burs Başvuru Sonuçları”, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından
duyurulmaktadır.
Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu
yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğ
8- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?
Hayır. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim
Bursundan yararlanabilirler.
9- Kimler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz?
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim
lisesinde okuyan öğrenciler ile kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan
yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan
öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim
bursundan yararlanamazlar.
10- Yurtdışında okuyan öğrenciler ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursundan yararlanabilir
mi?
Hayır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları sadece yurtiçinde bulunan eğitim
kurumlarında okuyan öğrencilere verilmektedir.
11- Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından yararlanmaktayım. Her eğitim döneminde başvuru
yapmam gerekir mi?
Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat
gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları normal eğitim süresi boyunca devam eder.
12- Kardeşler aynı burs türünden yararlanabilir mi?
Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri
ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.
13- Almakta olduğum burstan artık yararlanmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Bursunuzu akmakta olduğunuz Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kimliğinizi gösterir bir belge ile
müracaat ederek, durumu anlatan bir dilekçe vermeniz bursunuzun kesilmesi için yeterlidir.
14- Burs başvurumu nasıl yapabilirim?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi
www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Ortaöğrenim bursu için başvurular her yıl eğitim
döneminin başladığı ilk gün başlar ve 30 gün devam eder. Yükseköğrenim bursu için
başvurular ise her yıl 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Başvuru tarihi duyuruları,
başvuru alma ve sonuç açıklama www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilir.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve
tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu
nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.
Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox
tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
15- Başvurumda iletişim bilgilerimi neden doğru vermeliyim?
Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası
(cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri ve burs
kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli
zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa
mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz
iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.
16- Burs başvurumda nüfus cüzdanı yerine kimlik kartını kullanabilir miyim?
Evet. İster nüfus cüzdanı bilgileri ile ister yeni kimlik kartı bilgileri ile burs başvurusu
yapabilirsiniz. Başvuru giriş ekranında hangi kimlik belgesi ile işlem yapılması isteniyorsa o
kimlik belgesinin doğru seçilmesi yeterlidir.
17- Yükseköğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum üniversite/myo/fakülte/bölüm adını göremiyorum. Ne yapmalıyım?
Eğer okumakta olduğunuz yükseköğrenim eğitim kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş
ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda göremeyebilirsiniz. Bu durumda Vakıflar
Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.
18- Ortaöğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum okulu göremiyorum. Ne
yapmalıyım?
Okumakta olduğunuz okul özel okul ise Ortaöğrenim bursu başvuru formunda göremezsiniz.
Okulunuz özel okul değil ve başvuru formunda yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır
Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.
19- Burs başvurumu yaptım. Ancak burs başvurumda bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettim.Burs başvurumu değiştirebilir miyim?
Evet. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra değiştirmeniz mümkündür. Bunun için ilk kez
başvuru yapıyormuş gibi burs başvuru giriş ekranında kimlik bilgilerinizi girebilir ve daha önce
vermiş olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik sonrası başvuru değişikliğinizi
onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu başvurusu süresi boyunca
değiştirebilirsiniz. Başvuru süresi bittikten sonra başvuru beyanınızda değişiklik yapılamaz.
20- Burs başvurumu yapmadan önce nelere dikkat etmeliyim?
Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları
hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve
başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.
21- Başvurumu yaptıktan sonra ne yapmalıyım?
Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge
tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır.