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2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata veda etti

2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata veda etti
2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata veda etti

2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata veda ederken, bu rakamın yüzde 54,6’sını erkeklerin yüzde 45,4’ünü ise kadınların oluşturduğu anlaşıldı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ölüm istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Türkiye'de 426 bin 106 kişinin hayata veda ettiği görüldü.

Ölüm rakamlarının da yüzde 54,6'sını erkeklerin yüzde 45,4'ünü ise kadınların oluşturduğu anlaşıldı. Bebek ölüm sayıları incelediğinde ise geçen yıl 11 bin 629 bebeğin öldüğü kaydedildi. Bebek ölümlerinin en yüksek olduğu il de binde 15,3 oran ile Gaziantep'de gözlenirken, buna karşın en düşük olduğu il binde 5 oranla ile Tunceli olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçen yıl nüfus ile alakalı 72 bin 940 haber çıkışı tespit edilirken, ölüm haberlerinin 98 bin 680 yazılı basın haberiyle gündemde yer aldığı saptandı.  

 

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