2018 yılında internette en çok 'Dünya Kupası' arandı

2019'a yaklaşırken 2018'de insanların ilgilisi en çok çeken konular istatistiklerle belirleniyor. Dünyada yaygın şekilde kullanılan Google arama motorunda dünya genelinde en çok aranan konu “Dünya Kupası” oldu. Dünya kupasını sırası ile “Florance Fırtınası”, Türkiye'de çekilen lotonun bir benzeri olan ve ABD'de milyar doların üzerinde ödül veren “Mega Millions”, İngiltere'de gerçekleşen “Kraliyet Düğünü" ve “Seçim Sonucu” aramaları takip etti.

En çok aranan isimse Birleşik Krallık Prensi Harry ile evlenen Amerikan oyuncu “Meghan Markle” oldu. En çok aranan ikinci isim, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen Amerikan şarkıcı “Demi Lovato” oldu. Aktör “Sylvester Stallone” aramalarda ilk üçe giren diğer isim oldu.

ABD'de yapılan aramaların çoğu dünya genelinde yapılan aramalarla benzerlik gösterirken, genel aramalarda “Kraliyet Düğünü” araması, ABD'de yerini birçok ölüme ve zarara sebep olan “Michael Kasırgası” aramasına bıraktı.

Türkiye'de en çok “dolar” arandı

Türkiye'de ise en çok aranan konu “dolar” oldu. Doları sırası ile “Soyağacı / e-devlet”, “Dünya Kupası”, “e-müfredat” ve “seçim sonuçları” aramaları takip etti. En çok aranan isimse İran'da düşen özel uçakta 11 kişi ile birlikte hayatını kaybeden “Mina Başaran” oldu. En çok aranan ikinci isim, bir başka kazada hayatını kaybeden “Arda Öziri” oldu. Türkiye'de nasıl yapılacağı en çok araştırılanlar ise yemekler oldu. Sırası ile “ziron/siron”, “mıhlama” ve “tiramusu” başı çekerken, “pizza” ve "Brüksel lahanası” aramaları da ilk beşe girdi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

