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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak

2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak

Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında Spor Toto Süper Lig’de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13'ncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da, müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunlardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu oldu. Novak'ı, Beşiktaş'lı defans Pepe ve Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu 4 golle takip ederken Antalyaspor'un savunma oyuncusu Angelo Diego da rakip kaleye 3 gol atarken kendi kalesine ise 1 gol attı.

Bugüne kadar 35 gol attı 

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 6 gol kaydetti.  

Gökmen Şahin

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