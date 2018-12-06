2018'deki uçuş verileri sevindirdi; toplamda 1 milyon 350 bine yakın uçuş

2018 yılındaki sezonu geçtiğimiz yıla göre artış ile kapatan turizm sektöründeki gelişmeler, uçuş trafiğine de yansıdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 2018 yılı ekim sonu Türkiye geneli kesin olmayan tüm uçak trafiği verilerine göre, iç hat ve dış hat olmak üzere 1 milyon 333 bin 99 adet uçuş gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dış hat uçuşlarında yüzde 10.1'lık artış yaşanırken; Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da bulunan havalimanlarında uçak trafiği bir önceki yıla göre artış sağladı.

Atatürk Havalimanı, iç hat ve dış hat uçuşlarında ön plana çıkarken, DHMİ'nin kesin olmayan tüm uçak trafiği verilerinde, Atatürk Havalimanı'ndan bu yıl toplamda 392 bin 150 adet uçuş yapıldı. Bu uçuşların 275 bin 393'i dış hat, 116 bin 757 adet iç hat olarak kayıtlara geçti. Yine aynı verilere göre Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan toplamda 102 bin 407, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 77 bin 960, Antalya Havalimanında ise 175 bin 469 uçuş gerçekleşti. Dört büyük şehirde bulunan havalimanlarının dış hat uçak trafiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış ile Antalya Havalimanı ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanını İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 12 , İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 6, Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 5'lik artış ile takip etti.

Serdar Yılmaz

