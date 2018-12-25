2018'in hayal kırıklığı Slimani!

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan ismi olan Islam Slimani, 2018 yılında boy gösterdiği lig maçlarında yalnızca 2 gol bulabildi. Leicester formasıyla 1 Ocak 2018 tarihinde Huddersfield'a karşı forma giyen ve Mahrez'in asistinde, takımının ikinci golünü atan Slimani'nin, Leicester'ın 3-0'lık galibiyetinde rol oynamıştı. Bu maçın ardından ligde oynanan 17 maçın 13'ünde kadroda olmayan Cezayirli futbolcu, sezon başında ise kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. 2016-2017 sezonunda da Leicester forması giyen ve ligde 7 gol atan Slimani, bu gollerin 5'ini 1 Ocak 2017 tarihine kadar kaydederken, yılbaşından sonra ligde yalnızca 2 gol atabildi. 2017 yılında lig maçlarında yalnızca 2 gol atabilen Slimani, 2018 senesinde de aynı performansı gösterdi ve 1'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere yalnızca 2 kez fileleri sarstı.

1 gol attı, Fenerbahçe puan alamadı

Sezon başında Leicester'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Islam Slimani, imza töreninde yaptığı konuşmada “Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum, bu yüzden buradayım” ifadelerini kullanmıştı. Slimani ligde yalnızca 1 gol atarken, sarı-lacivertli takım, Cezayirli futbolcunun gol attığı maçta ise puan alamadı. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında Slimani, takımının attığı 2. golü kaydederken, sarı-lacivertliler bu maçı 3-2 kaybederek sahadan puan alamadan ayrılmıştı. Özellikle kaçırdığı gollerle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Slimani, ligde çektiği son 25 şutta çerçeveyi tutturamadı. 11 Kasım'da Alanyaspor'a karşı iç sahada oynanan mücadelenin 3. dakikasında kaleyi tutturan Slimani, bu pozisyonun ardından çıktığı lig maçların hiçbirinde topu çerçeveye isabet ettiremedi. Soldado'nun cezasının bitmesinin ardından ilk 11'deki yerini İspanyol golcüye kaptıran Slimani'nin, 2019 yılındaki performansı da merak konusu. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Slimani'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar

