2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyonu aşkın öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı. 17 Ocak 2020'ye kadar devam edecek birinci dönemde 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020'de başlayacak ve ikinci döneme ait ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Birçok velinin merak ettiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların başvuruları ise 19-23 Eylül'de yapılacak.

Emin Kuvat

