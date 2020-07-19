2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir

Başakşehir 1-0 Kayserispor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy'nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer'te kaldı.

33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru'nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

75. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.

90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca (Berkay dk. 84 ?), Elia (Aleksic dk. 56), Crivelli (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Situm dk. 82 ?), Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel (Enver Cenk dk. 59), Kravets

Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

Başakşehir'de şampiyonluk golü Mahmut Tekdemir'den

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon 3. golünü kaydetti. Bu gol Başakşehir'e şampiyonluğu getirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mahmut, müsabakanın 19. dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu gollerin hepsini ligde attı.

Mahmut Tekdemir, 23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 resmi maçta görev aldı.

Kayserispor karşısında 11'de başlayan Mahmut, 89. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.

Okan Buruk adını tarihe yazdırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.

Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı.

Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine Medipol Başakşehir'de göreve gelen Okan Buruk ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Teknik adamlık kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, bugüne kadar 7 farklı takımını çalıştırdı. Başarılı teknik direktör, Elazığ'dan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Başakşehir'de görev aldı.

Genç teknik adam, teknik direktör olarak ilk kupasını da 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında kazandı. Okan Buruk'un ekibi, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon ligde şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kupasını kazanmış oldu.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez mücadele edecek

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon kulüp tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koydu. Turuncu-lacivertliler, lig şampiyonu olarak gelecek sezon bu kulvarda gruplardan itibaren yerini alacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele eden İstanbul ekibi, ilk kez gruplarda yer alacak.

Başakşehir, bu sezon Avrupa Ligi'nde son 16 Turu'na kadar yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, evinde 1-0 mağlup ettiği Kopenhag'ı rövanş müsabakasında saf dışı bırakırsa çeyrek finale kalacak ve Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekleyecek.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu-Oğuzhan Ort