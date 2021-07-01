2019-2020 verilerine göre Türkiye'de Katarlı öğrenci sayısı 41

YÖK verilerine göre 2019-2020 öğretim sezonu itibarı ile Türkiye'de okuyan Katarlı aktif öğrenci sayısı toplam 41 kişiden oluşuyor. Ayrıca YÖK verilerine göre şu an Türkiye'de aktif olarak öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 200 bini aştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bakanlık kaynakları, konu hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü olduğunu bildirmişti. Kaynaklar ayrıca, protokolün Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan asker ve sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığını ve bu kişilerin misafir personel ve misafir öğrenci statüsünde olacağını kaydetmişti. Protokole göre her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesinin söz konusu olmadığı vurgulanmıştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ!

Bir internet sitesinde yer alan habere göre "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" yalanını ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yalanı sürdürüp, sınava girecek milyonlarca genç kardeşimizin duygularını istismar etmişti.

Utku Şimşek