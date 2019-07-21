2019 Bursluluk Sınav Sonuçları MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı burada yer alıyor. Binlerce öğrenci tarafından heyecan içerisinde beklenen 2019 bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Bu haberimiz üzerinden MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfasını ve sınav sonuçlarına dair son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz. İşte 2019 bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve diğer ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 çalışma takvimine göre, İOKBS sınav sonuçları 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması.