2019 Bursluluk Sınav Sonuçları sorgula MEB İOKBS

2019 MEB bursluluk sınavı sonuçları MEB İOKBS sorgulama ekranına sayfamız üzerinden erişim sağlayabilir ve bursluluk sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Binlerce öğrenci tarafından heyecan içerisinde beklenen 2019 bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu...

2019 BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir

dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması.