2019-DGS başvuruları için bugün son gün

Yıl içerisinde tek oturum halinde yalnızca bir kez gerçekleşen DGS'de başvurular bugün sona eriyor. Açık öğretim ön lisans programlarında okuyan ve meslek yüksekokullarını bitirerek eğitimlerini dört yıllık lisans ile sonlandırmak isteyenleri ilgilendiren DGS başvuru işlemleri internet üzerinden gece saat 23.59'a kadar devam edecek.

ÖSYM, DGS için 120 TL ücret belirledi. Adayların mağduriyetini giderebilmek için geç başvuru süresi de koyan ÖSYM, bu tarihi de 21 Mayıs olarak belirledi. Geç başvurular için sınav ücreti 180 TL ve aynı gün yatırılmak zorunda.

DGS, bu sene 30 Haziran tarihinde tek oturum halinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Emin Kuvat

