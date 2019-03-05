2019 Emlak vergisi ödeme ve sorgulama|Emlak vergisi Artışı Ne kadar? Ne zaman ödenmeye başlayacak ?

2019 Emlak vergisi borcunuz olup olmadığını ya da daha önceden olan geçmiş borçlarınızı ve ödeme işlemlerini E- Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti internet üzerinden dakikalar içinde yapabilirsiniz. Emlak vergisi artışı oranları ne kadar oldu? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? 2019 Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlayacak gibi tüm bu soruların yanıtını sizler için haberimizde paylaşıyoruz. Emlak vergisi hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEYE GÖRE HESAPLANIYOR ?

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

2019 EMLAK VERGİSİ ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmamış durumda ancak belli olur olmaz yine buradan detaylara ulaşabilirsiniz.

Emlak Vergisi 2018 Artış Oranları Ne Kadar Olmuştu?

Türü Büyükşehir Olan İller Büyükşehir Olmayan İller

Mesken Binde 2 Binde 1

İşyeri Binde 4 Binde 2

Arsa Binde 6 Binde 3

Arazi Binde 2 Binde 1

2019 Emlak Vergisi Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir.Cem Radış/İHA

2019 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenmeye Başlayacak ?

2019 Yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemelerinin başlangıcı 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında olacak.

2019 Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden Yapılıyor ?