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2019 Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

2019 Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya
2019 Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

Kupa America finalinde bu akşam Brezilya Peru ile karşı karşıya geldi. Brezilya, 2019 Kupa Amerika final maçında Peru'yu 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle şampiyon oldu.

Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor'da yayımlandı. Kupa America bu akşam sahibini bularak Brezilya oldu. Yarı final karşılaşmaları sonucunda Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru ve Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile finalde karşı karşıya geldi  Brezilya Peru maçının sonucunda Brezilya Peru'yu 3-1 mağlup etti. 2019 Kupa Amerika'da şampiyonluğu elde etti.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ARJANTİN KAPTI

Dün akşam oynanan maç sonucunda Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu. Arjantin'in golleri 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'dan gelirken Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı. 

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