2019 (MPİ) Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Tam Liste Bilet Sorgulama| 2019 MPİ Çekiliş Sonuçları

Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sorgulama Sıralı Tam Liste 2019 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları Amorti Sorgulama... gibi aradığınız detaylar burada yer alıyor. Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 31 Aralık 2019 Yılbaşı Özel Çekilişinde vereceği 70 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları açıklandığı andan itibaren buradan sorgulayabilirsiniz. 2019 MPİ bilet sorgulama ekranı, yılbaşı biletinin tam listesi ve Yılbaşı Milli Piyango özel çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım 2018 Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

2019 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Türkiye'de her yıl milyonlarca insanın zenginlik hayalleri kurduğu ve bu yıl büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa çıktı.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.