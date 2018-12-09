2019 MTV tablosu ve zam oranı? Yeni MTV hesaplama 2019

2019 MTV tablosu ve zam oranı ne kadar oldu? Araç sahipleri bu sorunun cevanını internet üzerinden araştırıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu aktarıldı. Buna göre, yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak tespit edildi. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı da yüzde 23.73 artacak. İşte detaylı bilgiler...

2019 MTV ZAM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

4001-25000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan araçların vergisi 29483 TL'den 36479,31 TL'ye çıktı.

3501-4000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olanaraçların vergisi 18014 TL'den 22288,72 TL'ye çıktı.

2501-3000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan araçların vergisi 7524 TL'den 9309,44 TL'ye çıktı

3001-3500 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan araçların vergisi 11458 TL'den 14176,98 TL'ye çıktı.

2001-2500 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan araçların vergisi 5396 TL'den 6676,47 TL'ye çıktı.

1801-2000 cc hacminde 1-3 yaş arası olan ve ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL'den 4451,80 TL'ye çıktı.

1601-1800 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 liradan 2825,99 TL'ye çıktı.

1301-1600 cc hacminde 1-3 yaş arası 2018 model araçaların vergisi 1294 liradan 1601.06 liraya çıktı. Yüzde 23.74'lük zamla geçen yılla bu yıl arasındaki fark 307,06 lira oldu.

0-1300 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçlardan;

Değeri 40 bin liranın altında olanlardan 919 lira,-Değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan bin 10 lira,-Değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise 1404 lira yıllık vergi alınacak.

2019 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.