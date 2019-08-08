2019 Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Sorgulama MEB İKGM

MEB Personel İKGM Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandığı andan itibaren buradan detaylara erişebilirsiniz. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 9 Ağustos 2019 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımlarıyla yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE EN YÜKSEK KONTENJAN

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11),İngilizce (bin 960),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922),Okul Öncesi (bin 599),İlköğretim Matematik (bin 448),Özel Eğitim (bin 410),Rehberlik (bin 120),Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149),Türkçe (bin 149),Beden Eğitimi (781)".

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