2019'da hastalanan bir çocuktan alınan örnekte Covid-19 tespit edildi

İtalya'da yayımlanan bir rapora göre, Milano kentinde 21 Kasım 2019'da hastalanan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan örneğe yaklaşık bir yıl sonra uygulanan Covid-19 testi pozitif çıktı. Milano Üniversitesinden bir araştırma ekibi, ilk aşamada öksürük ve yüksek ateş semptomları gösteren, daha sonra solunum güçlüğü, kusma gibi şikayetlerle hastanenin acil servisine götürülen çocuğun boğazından 5 Aralık'ta alınan sürüntüyü yeniden inceledi. Prof. Elisabetta Tanzi ve Prof. Antonella Amendola, cildinde oluşan kabarıklıklar nedeniyle kızamık teşhisi konulan çocuktan alınan ve hastane laboratuvarında eksi 80 derecede saklanan sürüntü örneğine moleküler Covid-19 testi uyguladı ve sonuç pozitif çıktı. Ekip, Eylül 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında alınan 39 örneği inceledi ve sadece 4 yaşındaki çocuğun testinde pozitif sonuca ulaştı.

Testlerinin yanılma payını göz önünde bulunduran araştırma ekibi, sonuçtan yüzde yüz emin olmak için örnekte tespit edilen korona virüs RNA parçalarının karşılaştırılmasında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korana virüs (Sars-Cov2) ile tam olarak örtüştüğünün tespit edildiğini belirtti.

Araştırma ekibinde yer alan Küresel Sağlık Uzmanı Prof. Mario Raviglione, virüsün laboratuvar ortamında örneğe bulaşmış olma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Ne çocuğun ne de ailesinin o dönemde seyahat etmemiş olması bize Kasım ortasında korona virüsün Kuzey İtalya'da dolaşımda olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da kanser araştırmaları yapan iki enstitüde bulanan kan örneklerine uygulanan serolojik testlerde Eylül 2019'da alınan örneklerin yüzde 1.6'sında korona virüs antikorlarına rastlanmış ve sonuçlar bilim dünyasını ikiye bölmüştü.

Burak Ortahamamcılar

