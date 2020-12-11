2020 2021 Açık öğretim AÖF sınavları ne zaman? AÖF Sınavları Online mi olacak?

Pandemi nedeniyle binlerce öğrencinin katılacağı AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu. Peki 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak? İşte AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili tüm bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

2020-2021 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 (çevrimiçi)

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 202

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021