2020 Asgari Ücret Ne Kadar Agi Dahil| 2020 AGİ Hesaplama

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Vatandaşlar bu konu ile ilgili internet üzerinden 2020 asgari maaşı kaç TL olacak? 2020 asgari ücret ve brüt maaş ne kadar oldu ? AGİ ödemesi nedir ve kimlere yapılır? gibi aramalar yapıyor. İşte, 2020 Ocak asgari ücret, ile ilgili bütün ayrıntılar...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

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2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlenmişti.

2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları şu şekilde olmuştu;

2019 yılında asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

Açıklamaların ardından asgari geçim indirimi (AGİ) rakamları da belli oldu.

Rakamlar şu şekilde ortaya çıkmıştı.

Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL