2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

63. dakikada Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'u dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hakan'ın sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Cenk kafa ile ağlara gönderdi. 0-3

88. dakikada çalımlarla birlikte ceza yayı gerisine kadar gelen Yusuf Yazıcı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-4

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov (Rozgoniuc dk. 75), Ginsari (Cemirtan dk. 68), Sandu

Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci (Yusuf Yazıcı dk. 80), Kenan Karaman (Hakan Çalhanoğlu dk. 70), Deniz Türüç, Cenk Tosun

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Semen Altman

Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye)

Oğuzhan Ort