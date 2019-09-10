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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadele millilerin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
63. dakikada Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'u dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.
79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hakan'ın sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Cenk kafa ile ağlara gönderdi. 0-3
88. dakikada çalımlarla birlikte ceza yayı gerisine kadar gelen Yusuf Yazıcı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-4

Stat: Zimbru
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni
Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov (Rozgoniuc dk. 75), Ginsari (Cemirtan dk. 68), Sandu
Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci (Yusuf Yazıcı dk. 80), Kenan Karaman (Hakan Çalhanoğlu dk. 70), Deniz Türüç, Cenk Tosun
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Semen Altman
Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye)

Oğuzhan Ort

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