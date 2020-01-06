2020 Hac kura sonuçları sorgulama TC ile| Diyanet hac kura çekiliş sonuçları

2020 Hac kura sonuçları sorgulama TC ile... 2020 Hac Kurası 9 Ocak 2020 saat 21.00'de çekilecek. Hacı adayları Hac Kurası sonuçlarını ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. İşte 2020 Hac kura sonuçları ile ilgili detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor.Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.​

9 OCAK 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ BURADAN VE E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ...

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve

verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli,

lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına

göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye

en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden

aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği

05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

5- Medine'de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların

kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

B- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren

4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama

ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de

ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama

yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de

ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama

yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.

Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı

kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

Hac kesin kayıtlarında izlenecek yol ve detaylı bilgi için tıklayınız...​



2020 Hac broşürü için lütfen tıklayınız...

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