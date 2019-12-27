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2020 İşsizlik maaşı ne kadar| İşsizlik maaşı kimler alabilir!

2020 İşsizlik maaşı ne kadar| İşsizlik maaşı kimler alabilir!
2020 İşsizlik maaşı ne kadar| İşsizlik maaşı kimler alabilir!

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Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu.  Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin;

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olması,

Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması,

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması, gerekmektedir.

 

 

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