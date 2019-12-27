2020 İşsizlik maaşı ne kadar| İşsizlik maaşı kimler alabilir!

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin;

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olması,

Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması,

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması, gerekmektedir.