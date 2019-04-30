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2020 kampanyasına başlayan Biden: 'ABD'yi yeniden birleştireceğim'

2020 kampanyasına başlayan Biden: 'ABD'yi yeniden birleştireceğim'
2020 kampanyasına başlayan Biden: 'ABD'yi yeniden birleştireceğim'

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden kampanya etkinliklerine start verdi.

2020 seçimleri için yarışa girmeye karar veren eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, ABD başkanlığı için kampanyasına Pennsylvania'daki bir etkinlikle start verdi. Biden, yaklaşık 500 sendikacı ve işçinin önüne çıktı.

Beyaz Saray yarışında en iddialı Demokrat adaylarından birisi olan Joe Biden, ilk kampanya etkinliğinde dışlananları yeniden bir araya getirme ve ABD'yi yeniden birleştirme söz verdi. Donald Trump'a karşı en iyi seçeneğin merkezde birleşme olduğunu söyleyen Biden, küçük ama coşkulu bir sendikacı ve işçi kalabalığına konuştu. Barack Obama'nın eski başkan yardımcısı olan Biden, 76 yıl önce doğduğu eyalette ABD Başkanına, "2020'de Trump'ı birisi yenebilecekse o burada" iddiasını ortaya atmıştı.

Geçtiğimiz Perşembe günü adaylığını resmen açıklayan Biden, Trump'ı Amerikan değerlerini çarpıtmakla suçlamıştı.  

Serkan Bayar


 

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