2020 Kurban Bayramı Namazı Saatleri l Bayram Namazı Saat Kaçta?

31 Temmuz 2020 günü başlayıp, 3 Ağustos 2020 sona erecek olan Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri şu şekilde;
|
TÜRKİYE GAZETESİ İÇİN KURBAN BAYRAM
NAMAZI VAKİTLERİ (31 TEMMUZ 2020)
|
İstanbul
|
6:44
|
|
Adana
|
6:25
|
Adapazarı
|
6:38
|
Adıyaman
|
6:12
|
Afyon
|
6:41
|
Ağrı
|
5:49
|
Aksaray
|
6:28
|
Amasya
|
6:17
|
Ankara
|
6:30
|
Antakya
|
6:23
|
Antalya
|
6:43
|
Ardahan
|
5:49
|
Artvin
|
5:52
|
Aydın
|
6:53
|
Bakü
|
6:19
|
Balıkesir
|
6:50
|
Bartın
|
6:29
|
Batman
|
6:00
|
Bayburt
|
6:00
|
Bilecik
|
6:41
|
Bingöl
|
6:01
|
Bitlis
|
5:55
|
Bolu
|
6:34
|
Burdur
|
6:44
|
Bursa
|
6:45
|
Çanakkale
|
6:55
|
Çankırı
|
6:26
|
Çorum
|
6:20
|
Denizli
|
6:48
|
Diyarbakır
|
6:04
|
Düzce
|
6:35
|
Edirne
|
6:52
|
Elazığ
|
6:06
|
Erzincan
|
6:04
|
Erzurum
|
5:56
|
Eskişehir
|
6:39
|
Gaziantep
|
6:16
|
Giresun
|
6:06
|
Gümülcine
|
6:56
|
Gümüşhane
|
6:03
|
Hakkari
|
5:50
|
Iğdır
|
5:45
|
Isparta
|
6:43
|
İzmir
|
6:55
|
İzmit
|
6:40
|
K.Maraş
|
6:17
|
Karabük
|
6:29
|
Karaman
|
6:33
|
Kars
|
5:48
|
Kastamonu
|
6:24
|
Kayseri
|
6:21
|
Kırıkkale
|
6:27
|
Kırklareli
|
6:49
|
Kırşehir
|
6:26
|
Kilis
|
6:18
|
Konya
|
6:35
|
Kütahya
|
6:42
|
Lefkoşe
|
6:35
|
Malatya
|
6:11
|
Manisa
|
6:54
|
Mardin
|
6:03
|
Mersin
|
6:28
|
Muğla
|
6:52
|
Muş
|
5:57
|
Nevşehir
|
6:25
|
Niğde
|
6:26
|
Ordu
|
6:08
|
Osmaniye
|
6:21
|
Rize
|
5:57
|
Samsun
|
6:14
|
Siirt
|
5:57
|
Sinop
|
6:17
|
Sivas
|
6:14
|
Şanlıurfa
|
6:11
|
Şırnak
|
5:55
|
Tekirdağ
|
6:50
|
Tokat
|
6:14
|
Trabzon
|
6:01
|
Tunceli
|
6:04
|
Uşak
|
6:46
|
Van
|
5:50
|
Yalova
|
6:43
|
Yozgat
|
6:22
|
Zonguldak
|
6:32
|
1
|
Amsterdam
|
6:56
|
2
|
Atina (Athina)
|
7:08
|
3
|
Bakü (Bakı)
|
6:19
|
4
|
Belgrad
(Beograd)
|
6:09
|
5
|
Berlin
|
6:21
|
6
|
Brüksel
(Brussel)
|
7:01
|
7
|
Budapeşte
|
6:10
|
8
|
Bükreş
(Bucureşti)
|
6:47
|
9
|
Frankfurt am
Main
|
6:46
|
10
|
Gümülcine
|
6:56
|
11
|
Hamburg
|
6:33
|
12
|
Kopenhag
(Kobenhavn)
|
6:17
|
13
|
Köln
|
6:51
|
14
|
Lefkoşe
|
6:35
|
15
|
Londra
(London)
|
6:18
|
16
|
Moskova
|
5:37
|
17
|
Paris
|
7:14
|
18
|
Prag (Praha)
|
6:23
|
19
|
Roma
|
6:46
|
20
|
Saraybosna
(Sarajevo)
|
6:19
|
21
|
Üsküb
(Üsküp)
|
6:11
|
22
|
Sofya (Sofia)
|
7:02
|
23
|
Varşova
|
5:52
|
24
|
Viyana (Wien)
|
6:19
|
25
|
Zürih
|
6:52