2020 Kurban Bayramı Namazı Saatleri l Bayram Namazı Saat Kaçta?

31 Temmuz 2020 günü başlayıp, 3 Ağustos 2020 sona erecek olan Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri şu şekilde;

TÜRKİYE GAZETESİ İÇİN KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ (31 TEMMUZ 2020) İstanbul 6:44 Adana 6:25 Adapazarı 6:38 Adıyaman 6:12 Afyon 6:41 Ağrı 5:49 Aksaray 6:28 Amasya 6:17 Ankara 6:30 Antakya 6:23 Antalya 6:43 Ardahan 5:49 Artvin 5:52 Aydın 6:53 Bakü 6:19 Balıkesir 6:50 Bartın 6:29 Batman 6:00 Bayburt 6:00 Bilecik 6:41 Bingöl 6:01 Bitlis 5:55 Bolu 6:34 Burdur 6:44 Bursa 6:45 Çanakkale 6:55 Çankırı 6:26 Çorum 6:20 Denizli 6:48 Diyarbakır 6:04 Düzce 6:35 Edirne 6:52 Elazığ 6:06 Erzincan 6:04 Erzurum 5:56 Eskişehir 6:39 Gaziantep 6:16 Giresun 6:06 Gümülcine 6:56 Gümüşhane 6:03 Hakkari 5:50 Iğdır 5:45 Isparta 6:43 İzmir 6:55 İzmit 6:40 K.Maraş 6:17 Karabük 6:29 Karaman 6:33 Kars 5:48 Kastamonu 6:24 Kayseri 6:21 Kırıkkale 6:27 Kırklareli 6:49 Kırşehir 6:26 Kilis 6:18 Konya 6:35 Kütahya 6:42 Lefkoşe 6:35 Malatya 6:11 Manisa 6:54 Mardin 6:03 Mersin 6:28 Muğla 6:52 Muş 5:57 Nevşehir 6:25 Niğde 6:26 Ordu 6:08 Osmaniye 6:21 Rize 5:57 Samsun 6:14 Siirt 5:57 Sinop 6:17 Sivas 6:14 Şanlıurfa 6:11 Şırnak 5:55 Tekirdağ 6:50 Tokat 6:14 Trabzon 6:01 Tunceli 6:04 Uşak 6:46 Van 5:50 Yalova 6:43 Yozgat 6:22 Zonguldak 6:32 1 Amsterdam 6:56 2 Atina (Athina) 7:08 3 Bakü (Bakı) 6:19 4 Belgrad (Beograd) 6:09 5 Berlin 6:21 6 Brüksel (Brussel) 7:01 7 Budapeşte 6:10 8 Bükreş (Bucureşti) 6:47 9 Frankfurt am Main 6:46 10 Gümülcine 6:56 11 Hamburg 6:33 12 Kopenhag (Kobenhavn) 6:17 13 Köln 6:51 14 Lefkoşe 6:35 15 Londra (London) 6:18 16 Moskova 5:37 17 Paris 7:14 18 Prag (Praha) 6:23 19 Roma 6:46 20 Saraybosna (Sarajevo) 6:19 21 Üsküb (Üsküp) 6:11 22 Sofya (Sofia) 7:02 23 Varşova 5:52 24 Viyana (Wien) 6:19 25 Zürih 6:52