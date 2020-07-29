İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Kurban Bayramı Namazı Saatleri l Bayram Namazı Saat Kaçta?

2020 Kurban Bayramı Namazı Saatleri l Bayram Namazı Saat Kaçta?
2020 Kurban Bayramı Namazı Saatleri l Bayram Namazı Saat Kaçta?

2020 Kurban Bayramı Namazı saatleri, İstanbul, İzmir, Ankara, yurt dışı bayram namazı saat kaçta? Tüm şehirlerimizin Kurban Bayramı Namazı saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz...

31 Temmuz 2020 günü başlayıp, 3 Ağustos 2020 sona erecek olan Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri şu şekilde;

TÜRKİYE GAZETESİ İÇİN KURBAN BAYRAM

NAMAZI VAKİTLERİ (31 TEMMUZ 2020)

İstanbul

6:44

 

Adana

6:25

Adapazarı

6:38

Adıyaman

6:12

Afyon

6:41

Ağrı

5:49

Aksaray

6:28

Amasya

6:17

Ankara

6:30

Antakya

6:23

Antalya

6:43

Ardahan

5:49

Artvin

5:52

Aydın

6:53

Bakü

6:19

Balıkesir

6:50

Bartın

6:29

Batman

6:00

Bayburt

6:00

Bilecik

6:41

Bingöl

6:01

Bitlis

5:55

Bolu

6:34

Burdur

6:44

Bursa

6:45

Çanakkale

6:55

Çankırı

6:26

Çorum

6:20

Denizli

6:48

Diyarbakır

6:04

Düzce

6:35

Edirne

6:52

Elazığ

6:06

Erzincan

6:04

Erzurum

5:56

Eskişehir

6:39

Gaziantep

6:16

Giresun

6:06

Gümülcine

6:56

Gümüşhane

6:03

Hakkari

5:50

Iğdır

5:45

Isparta

6:43

İzmir

6:55

İzmit

6:40

K.Maraş

6:17

Karabük

6:29

Karaman

6:33

Kars

5:48

Kastamonu

6:24

Kayseri

6:21

Kırıkkale

6:27

Kırklareli

6:49

Kırşehir

6:26

Kilis

6:18

Konya

6:35

Kütahya

6:42

Lefkoşe

6:35

Malatya

6:11

Manisa

6:54

Mardin

6:03

Mersin

6:28

Muğla

6:52

Muş

5:57

Nevşehir

6:25

Niğde

6:26

Ordu

6:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmaniye

6:21

Rize

5:57

Samsun

6:14

Siirt

5:57

Sinop

6:17

Sivas

6:14

Şanlıurfa

6:11

Şırnak

5:55

Tekirdağ

6:50

Tokat

6:14

Trabzon

6:01

Tunceli

6:04

Uşak

6:46

Van

5:50

Yalova

6:43

Yozgat

6:22

Zonguldak

6:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Amsterdam

6:56

2

 Atina (Athina)

7:08

3

 Bakü (Bakı)

6:19

4

 Belgrad

(Beograd)

6:09

5

 Berlin

6:21

6

 Brüksel

(Brussel)

7:01

7

 Budapeşte

6:10

8

 Bükreş

(Bucureşti)

6:47

9

 Frankfurt am

Main

6:46

10

 Gümülcine

6:56

11

 Hamburg

6:33

12

 Kopenhag

(Kobenhavn)

6:17

13

 Köln

6:51

14

 Lefkoşe

6:35

15

 Londra

(London)

6:18

16

 Moskova

5:37

17

 Paris

7:14

18

 Prag (Praha)

6:23

19

 Roma

6:46

20

 Saraybosna

(Sarajevo)

6:19

21

 Üsküb

(Üsküp)

6:11

22

 Sofya (Sofia)

7:02

23

 Varşova

5:52

24

 Viyana (Wien)

6:19

25

 Zürih

6:52

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.