2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Amorti milli piyango, 2020 Sorgulama Sıralı Liste

Yılbaşı Çekilişi 2020 Sonuçları... Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleşecek. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama, hangi numaralara çıktı, Milli Piyango yılbaşı sıralı tam liste bu haberimizde sizleri bekliyor... Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı. Milli Piyango sıralı tam listesi ve çekiliş sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz....

2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango 2020 çekilişinde bu yıl 80 milyon lira ikramiye dağıtılacak...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.