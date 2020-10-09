2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Barış ödülü dünya genelinde açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı'na verildi.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ödül, açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesiyle BM Dünya Gıda Programı'na verilmiştir" denildi. Komite Başkanı Berit Reiss-Andersen ise, "Uluslararası dayanışma ve çok taraflı iş birliğine duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla" ifadelerini kullandı.

Komitenin açıklamasına göre bu yıl Barış Ödülü'ne 211 bireysel, 107 kuruluş olmak üzere 318 aday gösterildi. Yaklaşık 1.1 milyon dolarlık ödül, 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek.

Metin Altınışık

