İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verildi
2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabalarından ötürü Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı'na verildi.

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Barış ödülü dünya genelinde açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı'na verildi.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ödül, açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesiyle BM Dünya Gıda Programı'na verilmiştir" denildi. Komite Başkanı Berit Reiss-Andersen ise, "Uluslararası dayanışma ve çok taraflı iş birliğine duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla" ifadelerini kullandı.

Komitenin açıklamasına göre bu yıl Barış Ödülü'ne 211 bireysel, 107 kuruluş olmak üzere 318 aday gösterildi. Yaklaşık 1.1 milyon dolarlık ödül, 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek.

Metin Altınışık
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.