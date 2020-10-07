2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül, Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı kimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi. Ödülün canlı organizmaların genomunu değiştirmek için kullanabilecek gen makası Crispr - Cas 9'u keşfettikleri için verildiği belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Claes Gustafsson "Artık tüm hücrelerdeki ve organizmalardaki genleri değiştirebileceğimizi gösteriyor " dedi.

Ödül açıklamadan önce de bu iki kimyager bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün favori isimleriydi.

Metin Altınışık