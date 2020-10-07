İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi.

2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül, Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı kimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi. Ödülün canlı organizmaların genomunu değiştirmek için kullanabilecek gen makası Crispr - Cas 9'u keşfettikleri için verildiği belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Claes Gustafsson "Artık tüm hücrelerdeki ve organizmalardaki genleri değiştirebileceğimizi gösteriyor " dedi.

Ödül açıklamadan önce de bu iki kimyager bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün favori isimleriydi.

Metin Altınışık

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.