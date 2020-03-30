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2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek
2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı tarih açıklandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Komitenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Büyükşehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti'nin bugün telekonferans ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında olimpiyat oyunlarının 2021'de yapılması için kararı verildiği duyuruldu.

Öte yandan Paralimpik Oyunları'nın da 24 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı da kararlaştırıldı.

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