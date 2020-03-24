2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. Dünya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, IOC de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

Korona virüsü pandemisi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı sekteye uğrattı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüsü riski karşısında Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs nedeniyle ertelenmesi ya da iptal edilmesi gündeme gelen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili resmi karar verildi. Bu akşam telefonda görüşen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, oyunları yaklaşık bir yıl erteleme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Sinyal verilmişti

Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, son olarak hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda IOC erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın dört hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Burak Ersoy